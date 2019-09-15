Тайсон Фьюри - Отто Валлин: лучшие моменты боя (Фото)

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на Ти-Мобайл Арене прошел большой вечер бокса Top Rank, в главном бою которого сразился эпатажный Тайсон Фьюри. Противостоял небитому Фьюри непобедимый шведский супертяж Отто Валлин.