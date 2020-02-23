Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: самые яркие моменты боя (Фото)

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (время киевское) британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) провел бой против чемпиона мира по версии WBC у американца Деонтея Уайлдера (42–0–1, 41 KO).