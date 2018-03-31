Гельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред

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Абдулай Дукуре
02:15 Сегодня Телеграф
football.ua

Главный тренер Уотфорда Хавьер Грасия призвал своего подопечного не бросать Уотфорд ради реализации европейской мечты.

Грасия считает, что для 25-летнего хавбека Абдулая Дукуре будет лучше остаться в нынешнем клубе, чтобы в будущем помочь партнерам по команде выйти на европейский уровень.

"Дукуре играет за очень большую команду в Премьер-лиге, и в будущем я хотел бы играть с Уотфордом в Европе. Возможно, когда-то он сможет играть с другими великими клубами, которые выступают в Лиге чемпионов, но сейчас я чувствую, что все наши игроки гордятся тем, что принадлежат к этому клубу. Они сосредоточены на следующем матче и пытаются поставить команду столь высоко в таблице, насколько это возможно ", – сказал Грасия в комментарии Daily Mail.

Напомним, что французский полузащитник является трансферной целью Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Тоттенхэма и Арсенала. Сам же Абдулай Дукуре неделей ранее высказал мнение, что играть за Ливерпуль в Лиге чемпионов было бы для него мечтой.

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Все по теме:

Абдулая Дукуре, АПЛ, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Уотфорд, Футбол, Хавьер Грасия.
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