Шевченко прокомментировал матч с Литвой

Наставник сборной Украины выразил благодарность болельщикам, которые приехали поддержать сборную.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции прокомментировал победу со счетом 3:0 в матче отбора Евро-2020 против Литвы:

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Небольшой стадион, но их было видно и слышно. И больше, чем нашей игре, я рад, что возвращены наши моряки и военнопленные.

Мы все следим за этим, это важно для Украины. Украина – уже топ-сборная? Не думаю, что по этой игре стоит оценивать. У нас были ошибки, несколько неточностей в обороне. Возможно, где-то не до конца приспособились к полю. Мы должны играть повнимательнее.

Болбат? Очень уверенно сыграл, очень активно в атаке. Претензий нет. Выход на Евро? Мне бы хотелось позитивно смотреть на эти вещи, как смотрят на это фаны. Я же более аккуратно к этому отношусь. Нас ждут тяжелые 3 игры. И мы должны сперва попасть на Евро, а потом посмотрим и оценим перспективу. Пока задачу не решили, будет неправильно загадывать о Евро.

Чего не хватает Ярмоленко? Всего хватает. Он отыграл хорошо. Тем более искусственное поле – это риск, и мы решили заменить его. У нас есть равноценная замена – Витя Цыганков. Замена связана с осторожностью. Все-таки, у него была тяжелая травма.

Нигерия? Посмотрим, кто как восстановится. Ведь только этот матч закончился. Посмотрим, как игроки восстановятся. Уже в Днепре определимся. Думаю, у меня есть возможность дать шанс тем, кто не играет. Думаю, увидите больше тех имен, кто меньше выходил».