Алекс Джеррард замужем за легендарным футболистом "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом уже десять лет.
Алекс Джеррард замужем за легендарным футболистом "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом уже десять лет.
Алекс Джеррард замужем за легендарным футболистом "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом уже десять лет.
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