«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов.
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