"Ювентус" одержал важную победу в борьбе за чемпионство над "Интером".
В рамках 35-го тура Серии А "Ювентус" в невероятном по накалу и драме поединке обыграл "Интер" в Милане на стадионе "Джузеппе Меаца".
В рамках 35-го тура Серии А "Ювентус" в невероятном по накалу и драме поединке обыграл "Интер" в Милане на стадионе "Джузеппе Меаца".
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