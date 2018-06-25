Вашему вниманию лучшие моменты поединка ЧМ-2018 между сборными Англии и Панамы.
Сборная Англии уверенно разобралась с дебютантом Чемпионата мира - скромной сборной Панамы. Хет-триком в матче отличился Харри Кейн.
Сборная Англии уверенно разобралась с дебютантом Чемпионата мира - скромной сборной Панамы. Хет-триком в матче отличился Харри Кейн.
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