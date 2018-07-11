Представляем список самых дорогих футбольных переходов за всю историю.
Представляем список самых дорогих футбольных переходов за всю историю. 10. Неймар, 2013 год – Сантос ► Барселона, 88,20 млн евро
Представляем список самых дорогих футбольных переходов за всю историю. 10. Неймар, 2013 год – Сантос ► Барселона, 88,20 млн евро
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