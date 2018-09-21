Киевское "Динамо" стартовало в групповом турнире Лиги Европы домашней ничьей с "Астаной" (2:2).
Киевское "Динамо" стартовало в групповом турнире Лиги Европы домашней ничьей с "Астаной" (2:2).
Киевское "Динамо" стартовало в групповом турнире Лиги Европы домашней ничьей с "Астаной" (2:2).
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