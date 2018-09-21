Полтавская Ворскла стартовала в Лиге Европы с поражения на Эмирейтс в матче против лондонского Арсенала.
Полтавская Ворскла стартовала в Лиге Европы с поражения на Эмирейтс в матче против лондонского Арсенала (4:2).
Полтавская Ворскла стартовала в Лиге Европы с поражения на Эмирейтс в матче против лондонского Арсенала (4:2).
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