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Шахтер - Лион: открытая тренировка "горняков" перед матчем Лиги чемпионов
"Горняки" готовятся к матчу 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с французским "Лионом"
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