Ливерпуль - Борнмут: лучшие моменты матча (Фото)

«Ливерпуль» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Борнмут». Встреча, проходившая на «Энфилде», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.