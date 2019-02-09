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Бавария - Шальке: лучшие моменты матча (Фото)
В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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