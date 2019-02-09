Бавария - Шальке: лучшие моменты матча (Фото)

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.