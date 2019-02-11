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Атлетик - Барселона: лучшие моменты матча (Фото)
В гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на "Сан-Мамес" в Бильбао сыграла вничью с "Атлетиком" - 0:0.
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