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Атлетико - Ювентус: лучшие моменты матча (Фото)
«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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