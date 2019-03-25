Венгрия - Хорватия: лучшие моменты матча (Фото)

Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии. Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.