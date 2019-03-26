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Среда, 27.03.2019
Португалия - Сербия: лучшие моменты матча (Фото)
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Португалия - Сербия: лучшие моменты матча (Фото)

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Сербии со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч польский арбитр Шимон Марциняк.
championat.com
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16:21 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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