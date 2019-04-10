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Среда, 10.04.2019
Тоттенхэм - Манчестер Сити: лучшие моменты матча (Фото)
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Тоттенхэм - Манчестер Сити: лучшие моменты матча (Фото)

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс, которому ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
championat.com
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