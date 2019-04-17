Ювентус - Аякс: лучшие моменты матча (Фото)

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» победил «Ювентус» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.