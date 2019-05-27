Как Де Росси прощался с болельщиками Ромы (Фото) В рамках 38-го тура Серии А Рома на Стадио Олимпико завершила чемпионат, обыграв Парму (2:1), и тем самым закончив сезон на шестой строчке турнирной таблицы.