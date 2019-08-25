Маститый Ливерпуль разобрался с Арсеналом: лучшие моменты матча В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.