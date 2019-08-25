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Воскресенье, 25.08.2019
Рибери против Анчелотти: как Фиорентина и Наполи устроили перестрелку 3:4 (Фото)
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Рибери против Анчелотти: как Фиорентина и Наполи устроили перестрелку 3:4 (Фото)

Матч между Фиорентиной и Наполи стал настоящим украшением стартового тура чемпионата Италии. Соперники забыли об обороне и подарили болельщикам огромное количество голов.
Канал Футбол
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