Рибери против Анчелотти: как Фиорентина и Наполи устроили перестрелку 3:4 (Фото)

Матч между Фиорентиной и Наполи стал настоящим украшением стартового тура чемпионата Италии. Соперники забыли об обороне и подарили болельщикам огромное количество голов.