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Пятница, 25.10.2019
Туман, быстрый гол и спасение от Шабанова: лучшие моменты матча Динамо - Копенгаген (Фото)
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Туман, быстрый гол и спасение от Шабанова: лучшие моменты матча Динамо - Копенгаген (Фото)

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Копенгаген. Итоговый счет 1:1.
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