Как Ливерпуль сотворил камбэк в матче с Тоттенхэмом (Фото)

В рамках десятого тура Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Тоттенхэм. Матч начался не лучшим образом для "красных" — уже на первой минуте игры голом отличился Харри Кейн.