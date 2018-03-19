В Пхенчхане (Республика Корея) завершилась торжественная церемония закрытия ХІІ зимних Паралимпийских игр.
В Пхенчхане (Республика Корея) завершилась торжественная церемония закрытия ХІІ зимних Паралимпийских игр.
В Пхенчхане (Республика Корея) завершилась торжественная церемония закрытия ХІІ зимних Паралимпийских игр.
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