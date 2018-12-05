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Среда, 05.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
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Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик

В Украине есть много спортсменов, которые заслуживают больше внимания. Они – гордость украинского спорта. Но о них мало кто слышал. Яна Беломоина, 25 лет, велоспорт. В прошлом сезоне Беломоина досрочно выиграла общий зачет по маунтинбайку, а также выиграла чемпионат Европы. Яна – сильнейшая украинская велосипедистка, а маунтинбайк – это один из видов программы на ОИ-2020, поэтому у Украины есть большие шансы на медаль в этом виде спорта.
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер
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