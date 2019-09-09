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Понедельник, 09.09.2019
Яркий финал US Open 2019: лучшие моменты матча Надаль - Медведев (Фото)
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Яркий финал US Open 2019: лучшие моменты матча Надаль - Медведев (Фото)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата США-2019 года переиграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
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