Свитолина - Мугуруса: лучшие моменты матча Australian Open (Фото)

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.