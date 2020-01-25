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Свитолина - Мугуруса: лучшие моменты матча Australian Open (Фото)
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
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