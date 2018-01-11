Серена Уильямс приняла участие в популярном флешмобе
Новости спорта: Американская теннисистка станцевала под песню Рианы.
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в популярном челлендже #LemonChallenge.
Серена Уильямс с дочерью снялась для обложки известного журнала
Director @bardiazeinali, Hair @vernonfrancois Makeup @sirjohnofficial, Choreographer Garry Q Lewis, Movement Coach @mettenarrative, Music “Lemon” by @NERDarmy and @Rihanna, Filmed at Palm Beach International Airport with thanks to @WheelsUp pic.twitter.com/w71xTNKXzV
— Serena Williams (@serenawilliams) 10 января 2018 г.
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Его суть станцевать под популярную песню Рианы Lemon, а затем выложить видео в социальные сети.