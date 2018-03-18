Долгополов и Стаховский выступят на турнире в Марокко

Первая ракетка Украины Александр Долгополов возвращается в Тур после травмы. Киевлянин пропустил два месяца из-за повреждения и выйдет на корт в середине апреля.

Долгополов заявлен на турнир ATP в Марракеше, который пройдет с 9 по 15 апреля.

Также в квалификации соревнований предварительно заявлен Сергей Стаховский.