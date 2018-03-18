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Долгополов и Стаховский выступят на турнире в Марокко
Новости спорта: Стали известны планы украинцев на апрель
Первая ракетка Украины Александр Долгополов возвращается в Тур после травмы. Киевлянин пропустил два месяца из-за повреждения и выйдет на корт в середине апреля.
Долгополов заявлен на турнир ATP в Марракеше, который пройдет с 9 по 15 апреля.
Также в квалификации соревнований предварительно заявлен Сергей Стаховский.
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