Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене
X

Долгополов и Стаховский выступят на турнире в Марокко

Александр Долгополов
18:40 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Стали известны планы украинцев на апрель

Первая ракетка Украины Александр Долгополов возвращается в Тур после травмы. Киевлянин пропустил два месяца из-за повреждения и выйдет на корт в середине апреля.

Долгополов заявлен на турнир ATP в Марракеше, который пройдет с 9 по 15 апреля.

Также в квалификации соревнований предварительно заявлен Сергей Стаховский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ATP, Александр Долгополов, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Украинский теннисист вышел в финал парного турнира в Шэньчжэне Свитолина провела мастер-класс для маленьких теннисистов Халеп: Серена все еще лучшая в мире

Последние новости

Хацкевич принял решение по Хачериди Полиция: Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка Новый Холостяк рассказал, что его привлекает в девушках
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
03 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
04 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
05 Франков о ситуации Мораеса в "Динамо"
Новости сегодня
19:58 Солисты The Hardkiss рассказали, что запрещают своему сыну
19:57 Дипломаты США и Северной Кореи встретятся в Хельсинки
19:55 Самые красивые замки и крепости Испании (Фото)
19:54 "Донбасс" разобрался с "Кременчуком" в первом матче финала УХЛ
19:49 Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона
Добавить комментарий
0