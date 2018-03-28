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Стаховский сыграет на челленджере в Сен-Брие
Новости спорта: Первым соперником украинца станет Тобиас Камке
Украинец Сергей Стаховский выступит на «челленджере» в французском городе Сен-Брие.
В первом раунде турнира киевлянин сыграет против немца Тобиаса Камке, который занимает 214-е место в мировом рейтинге.
Матч состоится сегодня, ориентировочное время начала – 17:00.
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