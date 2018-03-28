Стаховский сыграет на челленджере в Сен-Брие

Украинец Сергей Стаховский выступит на «челленджере» в французском городе Сен-Брие.

В первом раунде турнира киевлянин сыграет против немца Тобиаса Камке, который занимает 214-е место в мировом рейтинге.

Матч состоится сегодня, ориентировочное время начала – 17:00.