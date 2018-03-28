Дель Потро может установить рекорд, если выиграет титул в Майами

Хуан-Мартин Дель Потро в четвертом круге престижного турнира в Майами уверенно обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счетом 6:4, 6:2.

Аргентинец, занимающий шестое место в рейтинге АТР, может стать первым теннисистом, выигравшим в одном сезоне соревнования в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает официальный сайт тура.

Также Хуан-Мартин стал первым игроком, одержавшим 20 побед на соревнованиях АТР в 2018 году.