Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Дель Потро может установить рекорд, если выиграет титул в Майами

Хуан-Мартин Дель Потро
15:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Аргентинский теннисист сыграет в четвертьфинале турнира в Майами.

Хуан-Мартин Дель Потро в четвертом круге престижного турнира в Майами уверенно обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счетом 6:4, 6:2.

Аргентинец, занимающий шестое место в рейтинге АТР, может стать первым теннисистом, выигравшим в одном сезоне соревнования в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает официальный сайт тура.

Также Хуан-Мартин стал первым игроком, одержавшим 20 побед на соревнованиях АТР в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АТР, Новости тенниса, Теннис, Хуан Мартин дель Потро.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Остапенко последней вышла в 1/4 финала Miami Cup Свитолина: Это был тяжелый матч с длинными розыгрышами Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Майами

Последние новости

Жители Донбасса массово уклоняются от "мобилизации" оккупантов Сборная Украины по футзалу – пятая в официальном рейтинге УЕФА ГФС: Миллионеров в Украине стало больше
Сегодня читают в спорте
01 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
02 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
03 Украинский футболист жестко раскритиковал Шевченко
04 Лидер "Динамо" нужен ряду клубов из Серии А
05 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
Новости сегодня
15:31 Экс-тренер сборной Англии остался без работы
15:29 В ЕС хотят повысить военную мобильность
15:26 Россияне осуждены во Франции за изготовление взрывчатки "мать Сатаны"
15:25 Uber не будет возобновлять лицензию на испытания беспилотных автомобилей
15:20 Потрясающие прически на длинные волосы, достойные принцессы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак
Новости: Стало известно, когда завершится АТО Стало известно, когда завершится АТО
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ
Новости: Пасха 2018 в Украине: традиции праздника Пасха 2018 в Украине: традиции праздника
Добавить комментарий
0