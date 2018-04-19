Четыре украинки выступят в основной сетке "Roland Garros"
Новости спорта: Турнир пройдет с 27 мая по 10 июня
Четыре украинки выступят в основной сетке Roland Garros, информирует официальный сайтсоревнований.
Среди них: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Полный заявочный лист смотрите по ссылке.
Сезоном ранее лучшим результатом украинок на Открытом чемпионате Франции стал четвертьфинал Свитолиной.
В мужском разряде в основную сетку заявлен Александр Долгополов.
Roland Garros-2018 пройдет с 27 мая по 10 июня.