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Четыре украинки выступят в основной сетке "Roland Garros"

Элина Свитолина
11:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Турнир пройдет с 27 мая по 10 июня

Четыре украинки выступят в основной сетке Roland Garros, информирует официальный сайтсоревнований.

Среди них: Элина СвитолинаЛеся ЦуренкоКатерина Козлова и Катерина Бондаренко. Полный заявочный лист смотрите по ссылке.

Сезоном ранее лучшим результатом украинок на Открытом чемпионате Франции стал четвертьфинал Свитолиной.

В мужском разряде в основную сетку заявлен Александр Долгополов.

Roland Garros-2018 пройдет с 27 мая по 10 июня.  

 
 
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Новости спорта, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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