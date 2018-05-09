Джокович уступил 22-й ракетке мира в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович (10) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях проиграв представителю Великобритании Кайлу Эдмунду со счётом 3:6, 6:2, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Бывшая первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Кайла 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Эдмунд поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (8).