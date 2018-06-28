Стаховский потренировался вместе с Федерером на Уимблдоне

Украинец Сергей Стаховский на своей странице в Instagram выложил фото, на котором запечатлен вместе со второй ракеткой мира Роджером Федерером. Объяснил эту фотографию теннисист тем, что тренировался вместе со швейцарцем на Уимблдоне.

Стаховский получил wild card на участие в Уимблдоне благодаря триумфу на турнире в Илкли. А вот Федерер сыграет в основном раунде турнира, будучи сеянным под вторым номером.