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Долгополов снялся с Уимблдона 2018

Александр Долгополов
21:11 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский теннисист отказался от участие в турнире.

Украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет на Уимблдоне. Украинец из-за травмы снялся с турнира и теперь получит половину положенных за участие в первом раунде турнира призовых.

Место украинца займет итальянец Симоне Болелли, который в третьем раунде квалификации уступил американцу Брэдли Клану. Именно он в первом круге основы сыграет против Пабло Куэваса.

Таким образом, в мужской сетке выступит только один украинец - Сергей Стаховский.

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Новости спорта, Александр Долгополов, Новости тенниса, Теннис, Уимблдон, Уимблдон 2018.
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