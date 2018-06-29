Долгополов снялся с Уимблдона 2018

Украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет на Уимблдоне. Украинец из-за травмы снялся с турнира и теперь получит половину положенных за участие в первом раунде турнира призовых.

Место украинца займет итальянец Симоне Болелли, который в третьем раунде квалификации уступил американцу Брэдли Клану. Именно он в первом круге основы сыграет против Пабло Куэваса.

Таким образом, в мужской сетке выступит только один украинец - Сергей Стаховский.