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Защитник сборной Испании Пике посетил матч Уимблдона
Новости спорта: Испанского защитника Жерара Пике заметили на трибунах Уимблдона.
Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике после поражения сборной на ЧМ-2018 отправился в Англию на теннисный турнир Большого шлема.
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Пике заметили на трибунах Уимблдона в третий день турнира на центральном корте. Пике был в деловом костюме и с улыбкой общался с соседями.
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