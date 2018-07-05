Защитник сборной Испании Пике посетил матч Уимблдона

Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике после поражения сборной на ЧМ-2018 отправился в Англию на теннисный турнир Большого шлема.

Пике заметили на трибунах Уимблдона в третий день турнира на центральном корте. Пике был в деловом костюме и с улыбкой общался с соседями.