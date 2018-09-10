Федерер возглавил топ-10 лучших ударов US Open (Видео)

Турнир US Open в одиночном разряде завершился победами Новака Джоковича и Наоми Осаки. В парном победила пара Джека Сока и Майка Брайана, среди женщин - Эшли Барти и Коко Вандевеге. Организаторы традиционно подвели итоги топ-10 лучших ударов турнира, в котором первое место занял сенсационно проигравший в 1\8 финала Роджер Федерер. Стоит отменить, ни один представитель Украины не попал в рейтинг топ-10 ударов US Open.