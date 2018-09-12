Цуренко претендует на награду "Прорыв месяца" от WTA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису, где уступила будущей чемпионке Наоми Осаке.

Игра украинки впечатлила руководство WTA, которое номинировало Цуренко на "Прорыв августа". Также вместе с Лесей за награду поборются Арина Соболенко, Маркета Вондроушова, Анастасия Севастова и Эшли Барти.

Добавим, что Цуренко впервые в своей карьере дошла до 1/4 финала турнира Большего шлема.