Спорт, Теннис https://telegraf.com.ua/sport-cat/tennis-category/4538415-yastremskaya-proshla-v-sleduyushhiy-raund-turnira-v-pekine.html
Ястремская прошла в следующий раунд турнира в Пекине
Новости спорта: Даяна Ястремская в трех сетах обыграла Айлу Томлянович в финале квалификации турнира в Пекине.
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила 25-летнюю хорватку Айлу Томлянович в финале квалификации турнира в Пекине.
Поединок длился три сета: 6/2, 3/6, 6/2.
Турнир в Пекине пройдет с 1-го по 7-е октября. Призовой фонд соревнований составляет $6,3 миллиона.
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