Свитолина потеряла позиции в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала еще ближе к тому, чтобы пропустить Итоговый чемпионат, куда попадают лучшие восемь спортсменок.

Из-за провального старта украинки в Пекине, она потеряла очки, а ее соперницы Слоан Стивенс и Кики Бертенс, напротив, выиграли свои матчи.

Так, Стивенс обогнала Свитолину, которая теперь занимает 7-е место, а Бертенс сократила отставание до 195 очков.