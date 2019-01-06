Цуренко - Плишкова: обзор финального матча в Брисбене (Видео)

Цуренко в матче с экс-первой ракеткой мира вела 6:4, 5:3, но в десятом гейме второй партии не смогла подать на титул и позволила Плишковой перевернуть ход финала. В матче с Плишковой Цуренко подала 6 эйсов, совершила 2 двойных ошибки, 30 виннерсов при 43 невынужденных ошибках, а также сделала 4 брейка и 6 раз отдала свою подачу.