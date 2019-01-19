Свитолина – Шуай: обзор матча третьего круга Australian Open (Видео)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у китаянки Чжан Шуай и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Вашему вниманию видеообзор матча: