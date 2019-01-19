"Я просто уничтожу его": Андраде вызвал на бой Головкина

Новости спорта: Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде после победы над российским боксёром Артуром Акавовым подчекрнул, что хотел бы побить Геннадия Головкина.

Поединок завершился в двенадцатом раунде — Андраде на протяжении всего поединка действовал более агрессивно и точно, чем соперник, но ни разу не смог отправить Акавова в нокдаун. Однако после очередного пропущенного удара рефери принял решение остановить поединок и победа техническим нокаутом досталась Андраде.

«Сейчас всё, что могу, — просто продолжать уничтожать 15 лучших боксёров дивизиона. После этого им нечего будет мне сказать. Всё, чего хочу, — делать отличные бои, и пусть победит сильнейший.

Я прекрасно чувствовал себя в этом поединке. Сделал то, что должен был сделать. Я выглядел красиво. Акавов хорошо двигался и использовал пространство ринга. Но мой джеб отлично работал весь вечер. Поставьте передо мной Геннадия Головкина, и я просто уничтожу его!» — приводит слова Деметриуса Андраде BoxingScene.