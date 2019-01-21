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Понедельник, 21.01.2019

Свитолина - Киз: видео обзор матча Australian Open

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз в четвертом круге турнира Большого Шлема - Australian Open. Предлагаем посмотреть, как Свитолина обыграла Киз в видео обзоре поединка:
Телеграф Спорт
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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Мэдисон Киз.
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