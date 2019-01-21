Свитолина - Киз: видео обзор матча Australian Open

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз в четвертом круге турнира Большого Шлема - Australian Open. Предлагаем посмотреть, как Свитолина обыграла Киз в видео обзоре поединка: