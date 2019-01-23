Свитолина - Осака: обзор четвертьфинального матча Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от полуфинала Australian Open. В четвертьфинале посеянная под шестым номером Свитолина проиграла четвертой сеянной японке Наоми Осаке - 4:6, 1:6.