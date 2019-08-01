Свитолина - Касаткина: обзор матча в Сан-Хосе (Видео)

Украинка Элина Свитолина с победы стартовала на хардовом турнире серии Премьер в Сан-Хосе. Свитолина, посеянная под первым номером, не оставила шансов российской сопернице, одержав победу в двух сетах.