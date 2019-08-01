"Картошка с руками и ногами": Киргиос вновь раскритиковал арбитра

Австралийский теннисист Ник Киргиос вышел из себя во время матча с Жилем Симоной в третем круге турнира в Вангтоне (6:4, 7:6(5)).
Как сообщает Yahoo Sports, теннисист попросил челлендж на матчболе, но рефери отказал ему, что привело Киргиоса в ярость.
«Ты – картошка с руками и ногами».
Progress made @NickKyrgios reaches the round of 16 at @CitiOpen with a 6-4 7-6(5) victory over Gilles Simon. #CO19 pic.twitter.com/WefcSqMOLW— Tennis TV (@TennisTV) 1 августа 2019 г.
После игры спортсмен демонстративно отказался пожать руку судье.