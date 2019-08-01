"Картошка с руками и ногами": Киргиос вновь раскритиковал арбитра

Новости спорта: Австралийский теннисист был очень недоволен решением судьи.

Австралийский теннисист Ник Киргиос вышел из себя во время матча с Жилем Симоной в третем круге турнира в Вангтоне (6:4, 7:6(5)).

Как сообщает Yahoo Sports, теннисист попросил челлендж на матчболе, но рефери отказал ему, что привело Киргиоса в ярость.

«Ты – картошка с руками и ногами».

После игры спортсмен демонстративно отказался пожать руку судье.