Цуренко - Дияс: обзор матча в Вашингтоне (Видео)

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение во втором раунде турнира WTA International в Вашингтоне (США). Девушка не смогла обыграть Зарину Дияс из Казахстана.